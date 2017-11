Die "World of Trading 2017" hat am vergangenen Wochenende an der Frankfurter Messe ein umfangreiches Informationsangebot für Interessierte geboten. Der Aktionär TV war für Sie vor Ort und hat sich mit Nicolai Tietze von der Deutschen Bank über Möglichkeiten zur Depotabsicherung unterhalten. In der Vorweihnachtszeit stehen ohnehin stressige Zeiten bevor, zumindest bei der Depotabsicherung solle man also entspannen können, so seine Überzeugung. Wie man sein Depot für Marktlagen unterschiedlicher Art absichern kann, erklärt Nicolai Tietze im vollständigen Interview.