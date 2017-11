FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen könnte nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Unternehmensinvestitionen in Deutschland belasten. "Es droht jetzt eine längere Phase der wirtschaftspolitischen Unsicherheit", sagte Chefvolkswirtin Gertrud Traud am Montag in Frankfurt. Den Unternehmen fehle es so an Planungssicherheit.

"Auch für die Europapolitik stellt die Lage eine Belastung dar", sagte Traud. "Bundeskanzlerin Angela Merkel wird an Durchschlagskraft verlieren." Andere Länder dürften Merkel drängen, erst einmal die Probleme im eigenen Land zu klären.

"Die Finanzmärkte gehen jedoch offenbar nur von einer Unsicherheitsphase aus", erklärte Traud die verhaltene Reaktion an den Finanzmärkten. Schließlich gebe es in Deutschland nicht die Gefahr, dass eine antieuropäische Partei an Einfluss gewinne. Zudem stehe die deutsche Wirtschaft gut da./jsl/bgf/jha/

AXC0145 2017-11-20/12:50