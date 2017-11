L'imprimeur en ligne offre 15 de remise sur une grande partie de sa gamme de produits

L'imprimerie en ligne UNITEDPRINT SE, propriétaire de marques renommées dont print24.com, réduit ses prix en Suisse de 15 jusqu'à la fin de l'année. Les clients bénéficieront de remises sur les Top sellers comme les Livres, les Calendriers et les Étiquettes.

Les réductions de prix sont valables jusqu'à la fin de l'année et concernent des produits dans les catégories textiles, emballages et prod. publicitaire. Non seulement l'imprimeur en ligne propose ses clients en Suisse des remises sur des produits de grande qualité dans diverses catégories, mais il offre également des délais de livraison ultra-rapides. Cela signifie que les clients pourront recevoir de nombreux produits sous trois jours et pour la livraison prioritaire, dans un délai d'un jour seulement.

Nous nous efforçons constamment de rendre notre gamme de produits encore plus attractive en proposant des articles de la plus haute qualité des prix réduits. Nous offrons nos clients en Suisse une remise de 15 jusqu'à la fin de l'année, leur donnant ainsi l'occasion de profiter de la période de Noël », a déclaré Ali Jason Bazooband, directeur de l'innovation/du marketing chez print24.com.

print24.com est une marque d'UNITEDPRINT SE, une société mondiale de commerce électronique axée sur l'innovation dans le domaine de l'impression et des médias. Comptant parmi les chefs de file européens de l'impression en ligne, UNITEDPRINT SE emploie environ 700 personnes sur 26 sites (en Allemagne, 21 autres pays européens, ainsi qu'au Brésil, en Chine, au Canada et aux États-Unis) travers le monde et exploite les marques de renom print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk et Unitedprint Shop Services (USS). Outre des produits d'impression classiques, la société propose ses clients des produits de grande qualité que l'on retrouve dans les catégories produits textiles, prod. photos, grand format, articles publicité, prod. publicitaires, ainsi que prod. gastronomie.

