Die Hoffnung auf eine schnelle Wiederaufnahme der Rally ist unter den Anlegern gestiegen, aber auch die Zahl der Pessimisten ist größer geworden. Was das für die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt bedeutet.

Auf den ersten Blick hat sich die Stimmung unter Anlegern wenig verändert: Der für viele Beobachter offensichtlich überraschende Rückschlag an der Börse hatte bereits vor neun Tagen begonnen, der entsprechende Stimmungseinbruch hat sich bereits vor einer Woche im Ergebnis der Handelsblatt-Umfrage niedergeschlagen. "Im Vergleich zu der rasant abgekühlten Stimmung und den sprunghaft angestiegenen Zukunftserwartungen in der Vorwoche hat sich die Stimmung nach der zweite Konsolidierungswoche nur gering verändert", meint Börsenexperte Stephan Heibel. Insgesamt sei die Stimmung neutral, es gibt keinen Sentiment-Schiefstand mehr, der zu einem Ausschlag in die eine oder andere Richtung führen könnte.

Der Inhaber des Analysehauses Animusx wertet die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax Sentiment aus, bei der mehr als 2.800 Anleger zu ihrer Ansicht über die aktuelle Börsenlage, einer Rückschau auf die vergangenen Woche sowie ihren Erwartungen und Kaufverhalten befragt werden. Daraus leitet Heibel eine Prognose für die kommenden Handelstage ab.

Auf den zweiten Blick hat sich aber einiges verändert. "Bären haben bereits ihre Positionen verkauft, die Bullen jedoch scharren bereits mit den Hufen", meint der Sentimentexperte. Er begründet diese Aussage mit einer höheren Zahl an Pessimisten, die in drei Monaten fallende Kurse erwarten. Die dürften ihre Aktien bereits verkauft haben. Auf der anderen Seite steigt die Zahl derer, die kaufen wollen. Was bedeutet: Es gibt eine ganze Reihe von Anlegern, die nur auf eine Gelegenheit warten, Aktien einzusammeln.

Damit wird die auf den ersten Blick neutrale Sentiment-Lage in eine positive Richtung gedreht: Bei weiter fallenden Kursen dürfte schon frühzeitig gekauft werden. "Oder mit anderen Worten: Wir sind am Aktienmärkte dem Boden näher als dem Top", meint der Börsenexperte.

Für ihn könnte die Korrektur der vergangenen Tage auch durch institutionelle Anleger verstärkt worden sein, die mit ihrer Jahresperformance zufrieden sind und einfach Gewinne gesichert haben. Denn so gering investiert wie derzeit waren US-Anleger seit fast zwei Jahren nicht mehr.

Privatanleger erwarten eine Rally

Privatanleger erwarten eine Rally

