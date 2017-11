München (ots) -



Im November feiert Amazon Prime in Deutschland seinen 10. Geburtstag. Schon zum Start 2007 profitierten Prime-Mitglieder zunächst vom kostenlosen Premium-Versand von einigen Millionen Artikeln. Heute sind im Prime Programm bereits mehr als 30 Millionen Artikel mit Premium-Versand erhältlich. Seit zehn Jahren steht Prime für ein komfortables Einkaufserlebnis und wurde seitdem kontinuierlich um viele weitere Vorteile für Mitglieder erweitert:



In Berlin und München können Prime-Mitglieder seit letztem Jahr Amazons ultraschnellen Lieferservice Prime Now nutzen, mit dem sie sich eine große Auswahl an Produkten innerhalb von nur einer Stunde bequem an die Haustür liefern lassen können - die schnellste Lieferung in Berlin bisher sogar in weniger als 11 Minuten. Im Sortiment von Amazon Pantry finden Kunden seit 2015 rund 8.000 Produkte des täglichen Bedarfs in handelsüblichen Größen, darunter verpackte Lebensmittel und Getränke. Und dank AmazonFresh können Kunden in München, Hamburg, Berlin und Potsdam ihren Wocheneinkauf inklusiver frischer Lebensmittel einfach online erledigen.



Seit 2015 ist Amazons Prime Day das größte Deals Event des Jahres mit tausenden Angeboten aus nahezu allen Amazon Kategorien exklusiv für Prime-Mitglieder. Der Prime Day 2017 dauerte erstmals 30 Stunden und war der erfolgreichste Verkaufstag in der Geschichte von Amazon.de.



Darüber hinaus genießen Kunden mit Prime jede Menge Highlights für das Entertainment zuhause: Bereits 2014 startete Prime Video mit inzwischen mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden, darunter preisgekrönte Amazon Originals wie "Transparent" oder "Mozart in the Jungle". Mit mittlerweile mehr als zwei Millionen Songs hat Prime Music seit 2015 für jeden Geschmack die richtige Playlist - ganz ohne Werbung und jederzeit verfügbar.



Prime-Mitglieder erhalten mit Prime Photos unbegrenzten Fotospeicherplatz gratis, damit die schönsten Erinnerungen auch garantiert gut aufgehoben sind. Genügend Lesestoff bietet weiterhin der neueste Service, Prime Reading, mit einer wechselnden Auswahl an Hunderten von eBooks, e-Magazinen und Comics. Seit November 2014 ist Prime auch für Kunden in Österreich verfügbar.



Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Fun Facts zu Prime in Deutschland finden Sie in der Infografik.



