Leichte Verluste werden an der Wall Street am Montag zum Start erwartet. Im Fokus steht weiter die US-Steuerreform, deren Erfolg ein wichtiges Signal für die Börsianer wäre. Die Zustimmung des Senats steht aber noch aus und gilt als unsicher. Teilnehmer weisen aber auch darauf hin, dass die in diesem Jahr stark gestiegenen Aktienkurse viele Investoren anfällig für Gewinnmitnahmen machen. "Es war weltweit ein so gutes Jahr, so dass viele Teilnehmer ihre Performance retten wollen", sagt Kevin Nicholson von Riverfront Investment Group.

Die politische Unsicherheit in Deutschland spielt vor allem am Devisenmarkt eine Rolle, wo der Euro gegen Yen und Dollar zunächst nachgab, inzwischen sich aber wieder erholt hat. Das Scheitern der Sondierungsgespräche wird aus Sicht der Teilnehmer weder die europäische Wirtschaft noch die Börsenkurse nachhaltig beeinflussen.

Unternehmensseitig steht möglicherweise die Übernahme des Chip-Herstellers Cavium durch Marvell Technology Group ins Haus. Die beiden Gesellschaften planen, das Abkommen bereits am Montag bekanntzugeben, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. Der Deal im Volumen von rund 6 Milliarden Dollar - jeweils zur Hälfte in bar und Aktien - bewerte Cavium mit 80 Dollar oder mehr je Aktie. Beide Aktien sind vorbörslich noch nicht aktiv.

Alibaba legen vorbörslich um 0,6 Prozent zu. Der Internetgigant will einen 36-Prozent-Anteil an dem chinesischen Supremarktbetreibers Sun Art Retail Group übernehmen.

November 20, 2017 06:39 ET (11:39 GMT)

