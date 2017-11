Hannover - Die Renditen deutscher Bundesanleihen tendierten in der vergangenen Woche wieder leicht nach unten, sodass zehnjährige Bunds wieder bei 0,36% liegen, so die Analysten der Nord LB.In einem ähnlichen Umfang seien auch die Renditen amerikanischer Treasuries bis 2,33% zurückgegangen. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen notiere damit leicht unter der wichtigen Marke von 200 Basispunkten. Nach der Datenflut in der vergangenen Woche - insbesondere aus den USA - steche in dieser Woche im Grunde allein der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex heraus. Und selbst dieser sei traditionell nicht unbedingt als großer Marketmover bekannt. Dies könnte sich sogar diesmal noch deutlich erzeigen, da mit dem US-Freitag bzw. dem Brückentag Black Friday der US-Handel recht ausgedünnt sein dürfte.

