Frankfurt - Die Ölpreise stiegen am Freitag um mehr als 2%, nachdem sich der Energieminister Saudi-Arabiens für einen Beschluss zur Verlängerung der Produktionskürzungen bei der OPEC-Sitzung am 30. November ausgesprochen hatte. Brent handelt bei 62,5 USD je Barrel, WTI bei 56,6 USD je Barrel, so die Analysten der Commerzbank.

