Hannover - Mit den nachlassenden Sorgen um eine mögliche Eskalation im arabischen Raum sinken auch die Rohölpreise, so die Analysten der Nord LB.Erstmals seit Anfang Oktober hätten die Rohölmärkte auf Wochensicht ein leichtes Minus verzeichnet und bei 62,32 USD je Barrel für die Nordseesorte Brent und 56,55 USD für den amerikanischen WTI geschlossen. Auch wenn sich die geopolitischen Risiken in der Region keinesfalls gelöst hätten, seien in der vergangenen Woche wieder vermehrt Fundamentaldaten sowie das anstehende OPEC-Treffen am 30.11. in Wien in den Mittelpunkt der Marktteilnehmer gerückt.

