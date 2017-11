BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird sich am Nachmittag nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur aktuellen politischen Lage äußern. Wie das Präsidialamt mitteilte, wird das Staatsoberhaupt um 14.30 Uhr ein Pressestatement in Schloss Bellevue geben.

Steinmeier kommt nach dem Platzen der Jamaika-Sondierer eine wichtige Rolle zu. Er könnte einen Kanzler oder eine Kanzlerin einer Minderheitsregierung ernennen oder den Bundestag auflösen und Neuwahlen ausrufen.

Der Bundespräsident hatte am Sonntag vergeblich versucht, Union, Grüne und FDP zu einer Einigung zu drängen und Neuwahlen zu verhindern. Er erwarte, "dass sich alle Seiten ihrer Verantwortung bewusst sind. Und mit dieser Verantwortung umzugehen heißt auch, den Auftrag nicht an die Wähler zurückzugeben", hatte der SPD-Politiker in der Welt am Sonntag gemahnt.

