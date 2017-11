Financial Risk and Asset Management with intelligent Systems - kurz Firamis. Was steckt hinter dem von selbst lernenden Maschinen gesteuertern Trading und wie weit ist die Künstliche Intelligenz mittlerweile in der Finanzwelt angekommen. Alles Science Fiction oder längst schon hinter den Kulissen integriert? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Dr. Jochen Papenbrock, Firamis, die Hindernisse für Neugründer in der Finanzwelt und welche weiteren Trends in Zukunft auf uns zu kommen.