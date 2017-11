Am Montag dringt der Bitcoin-Kurs in neue Höhen vor. Nach einem Plus von mehr als fünf Prozent notierte die Digitalwährung zeitweise bei 8099,99 Dollar. Die 10.000-Punkte-Marke rückt damit erstmals in greifbare Nähe.

Der Höhenflug von Bitcoin geht weiter: Die Krypto-Währung kletterte am Montag um 5,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 8099,99 Dollar. Die Aussicht auf eine Einführung eines Bitcoin-Futures in den USA halte Investoren bei Laune, sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. Damit rücke die Marke von 10.000 ...

