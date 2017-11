Zürich - Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) hat nach den Zahlen der ersten neun Monate 2017 den Erholungstrend bestätigt. Die Umsätze erhöhten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um +8,2%. Auch die Auftragseingänge stiegen um +1,1% und die Güterexporte um +3,3%.

Die wichtigsten Indikatoren deuten auf eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung in den nächsten Monaten hin, lautet die Einschätzung der Industrieverbands Swissmem in dem am Montag publizierten Quartalsbericht.

Der Hautgrund für diese erfreuliche Entwicklung liege in der guten Konjunktur in den wichtigsten ...

