Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Montag seine Aufwärtsbewegung von Ende letzter Woche fort. Der Leitindex SMI hält im Verlauf des Vormittags sein bereits im frühen Handel erzieltes Plus. Die negative Grundstimmung aus Deutschland nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen schwappt nicht auf den Schweizer Markt über. Im wirtschaftlich stärksten Land der Eurozone ist die politische Unsicherheit laut dem Chefökonomen der Commerzbank Jörg Krämer nun so ausgeprägt wie selten zuvor.

Dass das Scheitern der Sondierungsgespräche dabei nicht nur in der Schweiz, sondern auch an anderen europäischen Aktienmärkten relativ gut weggesteckt wird, liegt laut Händlerkreisen an der guten konjunkturellen Lage. Diese mindere die Bedeutung der politischen Krise in Berlin. In Bezug auf den Aufwärtstrend in der Schweiz verweisen Marktteilnehmer spezifisch auf das Kursfeuerwerk von Roche. Die Genussscheine der Basler zeigen sich nach guten Neuigkeiten am Morgen deutlich im Plus. Ansonsten stehen am Montag nur wenige allenfalls marktbewegende Konjunkturdaten auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 12 Uhr 0,74% höher bei 9'252,01 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückt zum Wochenstart um 0,41% auf 1'490,16 Zähler vor und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,60% auf 10'595,90. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren elf im Minus, 18 im Plus und einer unverändert.

Roche (+5,0%) erleben am Montag nach positiven Studiendaten einen deutlichen Kursanstieg. Der Pharmakonzern ...

