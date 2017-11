Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach mittelfristigen Prognosen für Umsatz, Ergebnis und Dividende auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von zuversichtlichen Aussagen. Besonders erfreulich seien die Aussagen zu den Kapitalausgaben und zu Forschung und Entwicklung neuer Technologien in den nächsten Jahren. Die angekündigte Ausschüttungsquote von 30 Prozent dürfte bei Investoren ebenfalls Vertrauen schaffen./bek Datum der Analyse: 20.11.2017

