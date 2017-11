Nach dem Jamaika-Scheitern wäre eine Große Koalition möglich, die hatte die SPD aber kategorisch abgelehnt. Nun deutet sich ein Richtungswechsel an. Mancher Sozialdemokrat will Gespräche nicht grundsätzlich ausschließen.

In der SPD ist eine Debatte darüber entbrannt, wie man auf die gescheiterten Jamaika-Sondierungen reagieren soll. "Alle Parteien müssen sich nun neu sortieren und überlegen, wie es weitergeht", sagte Johannes Kahrs, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, dem Handelsblatt. Er warnte vor schnellen Festlegungen. "In der Ruhe liegt die Kraft." Die FDP hatte die Jamaika-Sondierungen in der Nacht platzen lassen.

Bisher hatte die SPD Gespräche über eine Neuauflage der Großen Koalition kategorisch ausgeschlossen. Doch nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen gibt es Stimmen, die Gesprächsbereitschaft einfordern. "Sprechen muss man natürlich immer", sagte Hans-Peter Bartels (SPD), Wehrbeauftragter des Bundestages, dem Handelsblatt. Neben einer Großen Koalition wäre theoretisch auch eine Duldung einer Minderheitsregierung durch die SPD denkbar.

Frank Schwabe, Sprecher der "Denkfabrik", eines Zirkels junger, linker Sozialdemokraten in der SPD-Bundestagsfraktion, warnte vor vorschnellen Festlegungen. "Ich sehe in der Tat die Notwendigkeit sich die historisch schwierige Lage bewusst zu machen. Wir dürfen nicht leichtfertig entscheiden", sagte Schwabe dem Handelsblatt. "Aber gerade im Sinne der Demokratie halte ich eine erneute Große Koalition für Gift." Deshalb, so seiner Einschätzung, gebe es auch "jetzt keine andere Entscheidung der SPD".

Wie sich die Sozialdemokraten am Ende verhalten, lässt sich derzeit nicht mit Gewissheit sagen. Bei allen Diskussionen dürfte auch eine Rolle spielen, dass die Partei erst vor acht Wochen von den Wählern mit 20,5 Prozent gedemütigt wurde. Nun könnte die SPD mit einem Schlag zurück im Geschäft sein - wenn sie es denn wollte.

Nachdem die FDP die Jamaika-Sondierungen abgebrochen hat, sind die Sozialdemokraten für Angela Merkel neben einer - unwahrscheinlichen - Minderheitsregierung der einzige Ausweg, eine drohende Neuwahl abzuwenden. Die Wahlergebnisse von Union und SPD hätten trotz Verlusten für eine Große Koalition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...