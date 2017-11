Das Berliner Jungunternehmen hat mit seiner Art des Messens und Steuerns von Erneuerbaren-Anlagen die Jury auf dem Forum Neue Energiewelt begeistert. Aber auch die drei anderen Start-ups Gridhound, Airteam und Lumenion überzeugten.Solandeo hat sich auf dem 18. Forum Neue Energiewelt gegen drei Konkurrenten in einem Wettstreit von Start-ups durchgesetzt. Die Spezialität von Solandeo liegt laut Firmenchef Friedrich Rojahn beim Thema Daten, die das Start-up in großer Menge selbst erhebt und so auf einen riesigen Fundus zurückgreifen kann. Bundesweit ist das Berliner Start-up bereits in über 700 Netzbetrieben ...

