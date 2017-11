Frankfurt - In den beiden letzten Wochen hat sich der Rohzuckerpreis um 8% auf ein 5,5-Monatshoch von 15,4 US-Cents je Pfund hochgearbeitet, so die Analysten der Commerzbank.Preistreibend seien Meldungen aus Brasilien gewesen: Im Hauptanbaugebiet Center-South (CS) behindere Regen die weitere Verarbeitung. Zudem sei in den letzten fünf 2-wöchigen Berichtsperioden der Anteil von Zucker bei der Verarbeitung geringer gewesen als im Vorjahr. Der Vorsprung der kumulierten Zuckerproduktion in CS seit Saisonbeginn liege inzwischen nur noch bei 2,8%. Nun aber zwinge die Internationale Zuckerorganisation ISO dazu, den Blick wieder zu weiten: Sie habe ihre Prognose für den erwarteten globalen Marktüberschuss 2017/18 um fast 9% auf 5,03 Mio. Tonnen angehoben. Dabei verweise sie auf hohe Produktionszuwächse in Indien, der EU, Thailand und China. Diese sollten den von ihr wegen der weiteren Verschiebung von Zucker zu Ethanol unterstellten Produktionsrückgang in Brasilien mehr als ausgleichen und so einen neuen Rekord bei der Produktion ermöglichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...