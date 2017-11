Oldenburg - Die Börsenampeln stehen auf Grün, fasst Ufuk Boydak, der Vorstandsvorsitzende der LOYS AG und Manager des LOYS Global L/S (ISIN LU0720541993/ WKN A1JRB8), die aktuelle Lage an den Kapitalmärkten zusammen.Der Kursanstieg an den weltweiten Aktienmärkten sei nicht nur auf Notenbank-Liquidität, sondern vor allem auf guten Konjunkturdaten gebaut. Besonders positiv gestimmt sei Boydak für Europa. Nach vorläufiger Schätzung sei das Bruttoninlandsprodukt im dritten Quartal 2017 in der Eurozone gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent gestiegen. Gegenüber dem dritten Quartal 2016 liege der Anstieg bei 2,5 Prozent. "Das spricht für einen breiten Aufschwung in der Eurozone, den wir lange so nicht gesehen haben. Die Währungsunion expandiert mit einer größeren Dynamik als die USA, das ist ungewöhnlich", sage Boydak. Besonders hervorzuheben sei Frankreich. Das Wirtschaftswachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone sei wieder angezogen. Das liefere dem Präsidenten Emmanuel Macron Rückenwind für seine Reformen.

