Frankfurt - In Deutschland sind in der letzten Nacht die Sondierungsgespräche der Parteien zur Aufnahme von Verhandlungen über eine sog. Jamaika-Koalition gescheitert, so die Analysten der Commerzbank.Dies führe dazu, dass Gold in Euro gerechnet wieder über die Marke von 1.100 EUR je Feinunze gestiegen sei. Gold in US-Dollar zeige sich dagegen mit 1.290 USD je Feinunze unverändert, da der Euro im Zuge der gescheiterten Gespräche abwerte. Die politische Unsicherheit in Deutschland sei so hoch wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Noch sei nicht klar, welche Auswirkungen dies auf die zukünftige Politik in Deutschland und auch auf die europäische Politik haben werde. Gold dürfte daher als sicherer Hafen gut nachgefragt bleiben. Am Freitag habe ein schwächerer US-Dollar den Goldpreis bis auf fast 1.300 USD nach oben geschoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...