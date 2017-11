Hannover (ots) -



Vollkommen abgedreht in Hannovers Wintervarieté, das "Aaah und Oooh" am Himmel beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten erleben, sich Zeit für Amazonien im neuen Panorama am Erlebnis-Zoo nehmen, köstlich und festlich durch die weihnachtliche Einkaufsstadt Hannover schlendern oder mit dem Weihnachtszirkus abheben: das sind nur einige der zahlreichen Geschenkideen der aktuellen Winterkampagne. Dazu das Versprechen, über die Seite www.visit-hannover.com in nur 3 Klicks das Geschenkerlebnis online buchen zu können.



"Das ist unsere bisher größte und umfangreichste Winterkampagne. Ich bin besonders gespannt darauf, wie das eMagazin bei unseren Gästen und Besuchern ankommt. Damit hat die HMTG einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung der Digitalisierung des hannoverschen Tourismus gemacht," so Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG.



Die Zeitungs-Beilage, aktuell mit einer Auflage von 2,1 Millionen Exemplaren und einem Verbreitungsgebiet von der Küste bis nach Hessen, macht mit 17 ausgesuchten Erlebnispaketen Lust auf eine gemeinsame Zeit in Hannover. Mit dabei sind beispielsweise Übernachtungsarrangements zu Veranstaltungshighlights wie dem Winter-Zoo, dem Internationalen Feuerwerkswettbewerb, dem GOP-Kinder-Weihnachtsmusical "Cinderella", dem Winterball im Kuppelsaal oder dem Feuerwerk der Turnkunst am Silvesterabend. Darüber hinaus gibt die am 17. November erschienene Beilage viele Tipps und Anregungen für einen Hannover-Besuch in der Vorweihnachtszeit.



Erstmalig ist im Rahmen der aktuellen Winterkampagne das neue eMagazin "Hannover Living" erschienen. Das digitale Magazin gibt einen kompakten Überblick über Dauerhighlights der Region Hannover, gepaart mit aktuellen Veranstaltungstipps, inklusive Erlebnispaket. Besonderes Highlight des eMagazins sind die multimedialen Inhalte - zu vielen Themen gibt es Videos, Fotogalerien, 360°-Aufnahmen oder direkte Verlinkungen, die jede Menge Zusatzinfos bereit halten. Die Inhalte von "Hannover Living" sind dabei direkt auf die jüngere, digital-affine Zielgruppe zugeschnitten - beispielsweise mit Stadteilporträts, Konzert- oder Silvesterparty-Tipps! Das digitale Magazin lässt sich auf allen Endgeräten bequem durchblättern und gut lesen. Der Download ist selbstverständlich kostenfrei.



Vom 21. November bis zum 14. Dezember 2017 machen rund 1.600 Großflächenplakate und Megalights von Hamburg bis zum Ruhrgebiet Werbung für ein besonderes Erlebnispaket. Die sechs unterschiedlichen Motive der Winterkampagne setzen dabei jeweils ein Geschenkerlebnis besonders in Szene - in reduzierter Bild-Darstellung verbunden mit einer lockeren Schreibschrift. Zeitgleich sorgen Radiospots in Ostfriesland, im Raum Lüneburg, Hamburg, Bremen sowie im Oldenburger Land dafür, dass Hannover nicht zu überhören ist. Online-Aktivitäten und Bannerwerbung auf ausgewählten und aktuellen Internetseiten runden das Angebot ab.



Eine Übersicht aller Erlebnispakete, die Zeitungs-Beilage "Tipps und Termine" zum Download und einen Link zum eMagazin "Hannover Living" finden Sie direkt unter: www.visit-hannover.com/tippsundtermine



Eine Übersicht aller digitalen Angebote finden Sie unter: www.visit-hannover.com/digital



