Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen melden sich auch aus dem Ausland zahlreiche Stimmen zu Wort. Als Verlierer der geplatzten Verhandlungen sehen die meisten allerdings nicht FDP-Chef Christian Lindner.

Das Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen Union, FDP und Grünen hat Deutschlands Politiklandschaft in chaotische Verhältnisse gestürzt. Zwei Monate nach der Bundestagswahl befindet sich Berlin mit einer kommissarischen Bundesregierung auf unbestimmte Zeit in einer nie da gewesenen Situation. Aber nicht nur Deutschland selbst versetzt die Nachricht über "Nomaika" am Montag in Sorge, auch aus dem Ausland kommen mahnende Stimmen. Während die Medien aus dem europäischen Ausland meinen, schon jetzt den vermeintlich Schuldigen ausmachen zu können.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron machte deutlich, dass "verkrampfte" Gespräche in Deutschland nicht im Interesse Frankreichs seien. Er habe am späten Sonntagabend noch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert, Frankreich setze sich für eine Reform der Europäischen Union ein, "und ist dazu auf eine stabile Regierung in Deutschland angewiesen." Auch der niederländische Außenminister Halbe Ziljstra sieht in dem Scheitern der Sondierungen "eine schlechte Nachricht für Europa". Deutschland habe ohne Regierung kein Mandat und werde sich schwer tun, Position zu beziehen, sagte Ziljstra beim Ministertreffen am Montag in Brüssel.

Die europäischen Medien sehen das ähnlich, haben aber auch schon klar den Verlierer des Regierungsdebakels ausgemacht: Angela Merkel. "Das System Merkel ist gescheitert", urteilt die Schweizer "Neue Zürcher Zeitung", und sieht nach zwölf Jahren ein Ende für den Pragmatismus der Kanzlerin. Deutschland solle nun in Ruhe neue Wege gehen. Denn gescheitert sei das Bündnis aus Union, FDP und Grünen nicht an wesentlichen inhaltlichen Fragen. "Ob im nächsten Jahr einige Zehntausend oder einige Hunderttausend Menschen aus Flüchtlingsgebieten nach Deutschland kommen, ändert am Elend wenig, dass 68 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht ...

