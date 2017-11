20.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: OeNB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) "Welche Strukturreformen brauchen wir, damit die Europäische Union insgesamt nachhaltig wächst und der Konvergenzprozess unter anderem in den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) voranschreitet? Dieser zentralen Frage widmet sich die Conference on European Economic Integration (CEEI) 2017", so Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), anlässlich der heutigen Eröffnung. "Aus einem modernen Verständnis heraus sind strukturelle...

Den vollständigen Artikel lesen ...