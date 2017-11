Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin hat sich nach dem Scheitern der Sondierungen zu einer Jamaika-Koalition für Neuwahlen und gegen eine Minderheitenregierung ausgesprochen. "Ich persönlich glaube, ... nachdem dieser Versuch einer lagerübergreifenden Koalition gescheitert ist, und da die SPD sich ja weiterhin eine Politikauszeit gönnt, gibt es keine andere Möglichkeit, als tatsächlich die Wähler zu fragen", sagte Trittin im RBB. Vor dem "Hintergrund der Zusammensetzung dieses Bundestages" sei "die Idee einer Minderheitsregierung nicht besonders klug". Die Entscheidung darüber treffe aber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

An die Adresse der FDP richtete der Grünen-Politiker harsche Kritik. "Die FDP hat ihre eigenen Inhalte für das Scheitern geopfert", sagte er. Die FDP hätte Forderungen zugesagt bekommen wie den Abbau des Solidaritätszuschlages. "All dies lag auf dem Tisch, und als es auf dem Tisch lag, da hat Herr Lindner panisch die Flucht ergriffen." Nach seiner Überzeugung habe die FDP "von Anfang an nicht regieren" wollen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2017 07:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.