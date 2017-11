Bad Marienberg - In ihrem jüngsten Monatsbericht sehen die Expertinnen und Experten der Bundesbank kein Ende des kräftigen Aufschwungs der deutschen Wirtschaft, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nachdem das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im dritten Quartal 2017 deutlich zugelegt hat - nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal - gehen die Fachleute aufgrund der anhaltend positiven Indikatoren davon aus, dass Deutschland auch im Herbstquartal auf kräftigem Expansionskurs bleibt.

