Interview: Das Geschäft des Photovoltaik-Händlers in Deutschland und Benelux hat sich in diesem Jahr ganz gut entwickelt. Was besonders gut läuft bei Segensolar und was die Erwartungen für das kommende Jahr sind, erklärte Geschäftsführer Andy Pegg.pv magazine: Wie lange sind sie jetzt am Markt? Andy Pegg (Foto): Wir sind mit Segensolar Mitte 2015 in Deutschland und Benelux gestartet. Mit der Stärke der Segen Muttergesellschaft konnten wir schnell Fahrt aufnehmen. Als Britanniens größter PV-Großhändler haben wir sehr enge Partnerschaften mit vielen Herstellern, extrem gute Einkaufskonditionen und ...

