Die Reichweite und Beliebtheit von Fernsehen ist weltweit ungebrochen: Im Tagesdurchschnitt erreicht Fernsehen rund 70 Prozent der jeweiligen Landesbevölkerung, innerhalb einer Woche sind es bereits 90 Prozent. Global liegt die Fernsehnutzung stabil bei drei Stunden täglich, in Europa sogar bei fast vier Stunden. Mit diesen Zahlen unterstreicht der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) anlässlich des World Television Days der Vereinten Nationen am 21. November die gesellschaftliche Relevanz des Fernsehens.



Annette Kümmel, Vorsitzende des Fachbereichs Fernsehen und Multimedia im VPRT: "Fernsehen erreicht ein Milliardenpublikum rund um den Globus. Besonders intensiv genutzt werden TV-Programme in Europa und Nordamerika. Fernsehen hat damit einen enorm hohen Stellenwert für die Identitätsstiftung und die Orientierung der Menschen in unseren westlichen Demokratien."



Europaweit ist die durchschnittliche tägliche TV-Sehdauer seit 2006 um acht Minuten auf 3 Stunden und 54 Minuten gestiegen. Damit bleibt das Fernsehen auch innerhalb der gesamten Bewegtbildnutzung die klare Nummer 1: Im Durchschnitt beträgt der Anteil der Fernsehnutzung an der gesamten Bewegtbildnutzung 90 Prozent.



Im weltweiten Vergleich liegt nur Nordamerika mit 4 Stunden und 14 Minuten täglicher Fernsehnutzung vor Europa. Der Mittlere Osten folgt auf dem dritten Platz mit täglich durchschnittlich 3 Stunden und 50 Minuten, gefolgt von Südamerika (3 Stunden und 44 Minuten), Afrika (3 Stunden und 10 Minuten), Ozeanien (2 Stunden und 56 Minuten) und Asien (2 Stunden und 29 Minuten).



Zur Primetime versammeln sich in Europa mehr als 260 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Das weltweit größte nationale Fernsehpublikum wurde mit 158 Millionen Zuschauern in China während der Übertragung der Neujahrsfeierlichkeiten gemessen, welche gleichzeitig auf mehreren Kanälen übertragen wurde. Die Übertragung des Super Bowls in den USA sahen 2016 insgesamt 113 Millionen Zuschauer auf ihrem TV-Gerät.



Im innereuropäischen Vergleich ist Rumänien mit 329 Minuten Fernsehnutzung täglich klarer Spitzenreiter, gefolgt von Portugal (287 Min.) und Ungarn (282 Min.). In den Niederlanden beträgt die Fernsehnutzung inklusive zeitversetzter Nutzung gar 94 Prozent der gesamten Bewegtbildnutzung. In Deutschland erreichte Fernsehen im Jahr 2016 einen weitesten Seherkreis von 92,3 Prozent der Gesamtbevölkerung, eine durchschnittliche Tagesreichweite von 68,9 Prozent und eine tägliche Sehdauer von 3 Stunden 43 Minuten.



Die Daten zur TV-Nutzung basieren auf Publikationen und Zahlen von Eurodata TV Worldwide (One TV Year in the World 2017), RTL AdConnect (TV Key Facts 2017), The Global TV Group und des VPRT (VPRT Mediennutzungsanalyse).



Über den World Television Day:



Bereits zum 21. Mal findet am 21. November 2017 der World Television Day der Vereinten Nationen statt.



Mehr Informationen untern http://www.worldtelevisionday.tv/



