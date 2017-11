Die Bundesbank erwartet auch zum Jahresende hin eine Fortsetzung des starken Aufschwungs in Deutschland. Die Stimmung der gewerblichen Wirtschaft sei auf Rekordniveau.

Der Wirtschaftsboom in Deutschland geht nach Einschätzung der Bundesbank weiter. "Getragen von der florierenden Industriekonjunktur dürfte die deutsche Wirtschaft auch im Jahresschlussquartal 2017 auf kräftigem Expansionskurs bleiben", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht November, der am Montag veröffentlicht wurde.

Die Stimmung der gewerblichen Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...