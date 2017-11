London - Die weltweiten Dividenden legten im 3. Quartal kräftig zu, so die Experten von Janus Henderson Investors im Kommentar zum Janus Henderson Global Equity Income Fund (ISIN GB00B3VZC642).Auf ausgewiesener (unbereinigter) Basis seien sie um 14,5% auf USD 328,1 Milliarden gestiegen - mit Abstand der höchste Wert, der je in einem 3. Quartal registriert worden sei. Das ausgewiesene Wachstum sei so hoch gewesen wie seit über drei Jahren nicht mehr. Üppige Sonderdividenden hätten maßgeblich dazu beigetragen. Der Janus Henderson Global Dividend Index habe vor diesem Hintergrund mit 168,2 ein neues Allzeithoch erreicht, und auch für das Gesamtjahr 2017 deute alles auf ein Rekordwachstum der Dividenden hin.

