Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts024/20.11.2017/14:00) - Fachkräftemangel und Nachwuchsförderung sind für Unternehmen eine immer größer werdende Herausforderung. Als Branchenprimus hat der Ventilatorenspezialist ebm-papst deshalb ein besonderes Interesse daran, die Attraktivität der Kälte- und Klimabranche für Nachwuchskräfte zu steigern und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dieses Ziel verfolgt auch die "Nachwuchsinitiative Kälte-Klima-Industrie" (NIKKI) des Zentralverbands Kälte Klima Wärmepumpen (ZVKKW). Bereits Ende 2015 trafen sich mehrere Branchenvertreter auf Einladung des ZVKKW zum "Runden Tisch Fachkräftesicherung/-gewinnung", dem Gründungstreffen von NIKKI. Durch Nachwuchskongresse, Tage der offenen Türe oder Stipendien stellt die Nachwuchsinitiative den Kontakt zwischen Schulabgänger und Studenten und Unternehmen her und soll somit das Interesse an der Kälte- und Klimabranche wecken. Durch die Unterstützung von NIKKI arbeitet ebm-papst eng mit anderen Unternehmen zusammen, um so neue Fachkräfte zu gewinnen und gemeinsam die Herausforderungen des Arbeitsmarktes zu meistern. Karsten Fuchs, Director Ventilation & Air Conditioning: "Die gesamte Branche ist auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Nachwuchsinitiative NIKKI ist eine sehr gute Möglichkeit Nachwuchskräfte zu erreichen und darüber hinaus auf die Kälte- und Klimaindustrie als attraktive Zukunftsbranche aufmerksam zu machen." Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Hauke Hannig Tel.: +49 7938 81-7105 E-Mail: Hauke.Hannig@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171120024

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2017 08:00 ET (13:00 GMT)