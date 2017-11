Volkswagen hat seine Wachstumsziele für die kommenden Jahren angehoben. Der Umsatz solle bis 2020 um mehr als 25 Prozent im Vergleich zu 2016 steigen.

Volkswagen setzt sich trotz der hohen Kosten der Abgasmanipulationen und des teuren Ausbaus der Elektromobilität ehrgeizigere Finanzziele. Der Konzern will nun den Umsatz bis zum Jahr 2020 um mehr als 25 Prozent steigern, wie es am Montag in einer online gestellten Präsentation hieß. Zuvor war auf einer Investorenveranstaltung im März dieses Jahres, wo die Ziele Thema waren, von mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...