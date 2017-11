Unterföhring (ots) -



- Achtteilige Animationsserie über das Tour-Leben exzentrischer Country-Musiker ab 21. November auf Sky Atlantic HD - In der Originalfassung mit deutschen Untertiteln - Von "Beavis and Butt-Head"-Mastermind Mike Judge - Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar



Abgefahren und exzentrisch: das Tour-Leben hält manch skurrile und unglaubliche Abenteuer für einige Größen der amerikanischen Country-Musikszene bereit. Grund genug für "Beavis and Butt-Head"-Mastermind Mike Judge aus den Geschichten von Waylon Jennings, Tammy Wynette oder Jerry Lee Lewis eine witzige, halb-dokumentarische Animationsserie zu zaubern. Ab dem 21. November ist die achtteilige Comedyserie immer dienstags um 22.30 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln zu sehen. Parallel dazu ist die jeweils aktuelle Episode auch über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar.



Über "Mike Judge Presents: Tales From the Tour Bus": Die Biografien von Countrymusik-Stars sind eine wahre Goldgrube für skurrile Geschichten aller Art. Nicht selten erfuhr deren Exzentrik zusätzliche Befeuerung durch Alkohol: Johnny Paycheck schoss in einer Bar auf einen Mann, der eine Schildkrötensuppe falsch zubereitet hatte. George Jones fuhr betrunken meilenweit auf seinem Rasenmäher zum nächsten Schnapsladen, weil ihm seine Frau Tammy Wynette ("Stand By Your Man") die Schlüssel für seine 36 Luxusautos versteckt hatte. Unvergessen auch die Geschichte von Jerry Lee Lewis der sein Piano In Flammen aufgehen ließ und für einen Skandal sorgte, als er seine 13-jährige Cousine heiratete.



Eigentlich wollte Country-Musik-Fan Mike Judge ("Silicon Valley") eine konventionelle Dokumentationsserie über seine Lieblingsmusiker der 1960er- und 1970er-Jahre inszenieren. Doch im Laufe seiner Recherchen stieß er auf viele skurrile Geschichten, so dass er sich schließlich entschloss, Interviewszenen nachträglich zu animieren und somit die haarsträubenden Storys der Protagonisten zu zeichnen. Heraus kam eine urkomische Mischung aus realen Aufzeichnungen, Konzertmitschnitten und animierten Nachstellungen von Interviewszenen und den verrückten Abenteuern der tourenden Musiker. Jede Episode thematisiert die Karriere eines bestimmten Musikers und deren teils skandalösen Eskapaden. Mike Judge selbst fungiert dabei auch als Erzähler aus dem Off.



Originaltitel: "Mike Judge Presents: Tales From the Tour Bus ", Animationsserie, USA 2017, 1. Staffel, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten. Ausführende Produzenten: Mike Judge, Dub Cornett, Glen Zipper, Sean Stuart. Produzent: Richard Mullins.



Ab 21.11.2017, dienstags um 22.30 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky Atlantic HD und parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand.



