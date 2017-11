BERLIN (Dow Jones)--Nicht nur die Sondierungsgespräche im Vier-Parteien-Format waren ungewöhnlich. Ungewöhnlich wäre es auch, wenn aufgrund des Scheiterns der Verhandlungen Neuwahlen ausgerufen werden müssten. Denn Auflösungen des Bundestages und anschließende Neuwahlen gab es zwar bereits, aber ihnen gingen stets Vertrauensfragen der amtierenden Kanzler voraus: Willy Brandt im Jahr 1972, Helmut Kohl 1983 und Gerhard Schröder 2005.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) allerdings kann die Vertrauensfrage nicht stellen, denn das können nur gewählte Kanzler tun. Mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages endete Merkels Amt allerdings, sie übt es nur noch geschäftsführend aus und die Vertrauensfrage steht ihr nicht zur Verfügung.

Der Weg zu Neuwahlen führt nur über Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Wahl einer Kanzlerin oder eines Kanzlers: Üblicherweise schlägt der Bundespräsident dem Parlament "binnen angemessener Frist" (die keine definierte, feste Frist ist) einen Kandidaten vor. Hierbei ist er an Empfehlungen zum Beispiel der Mehrheitsfraktionen zwar nicht gebunden. Solche Vorschläge machen aber logischerweise nur Sinn, wenn der Kandidat oder die Kandidatin mehrheitsfähig ist.

In den ersten beiden Wahlgängen wird Kanzler, wer die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages oder 355 Stimmen auf sich vereinigt. Alleine könnte die Union das jedoch nicht hinbekommen, sie verfügt nur über 246 Stimmen. Im dritten Wahlgang reicht es, wenn der für das Kanzleramt Vorgeschlagene die meisten Stimmen erhält (Minderheitenkanzler). Er muss nicht von der Mehrheit des Bundestages gewählt werden.

Dieser Fall eröffnet jedoch die Möglichkeit, das Parlament aufzulösen. Denn nun muss der Bundespräsident nach Artikel 63 entscheiden, ob er den mit einfacher Mehrheit Gewählten zum Bundeskanzler ernennt oder den Bundestag auflöst. In letzterem Fall muss der Bundestag dann innerhalb von 60 Tagen neu gewählt werden, wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages weiter berichtet. Bislang ist es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie so weit gekommen.

