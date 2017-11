BERLIN (Dow Jones)--Das Grundgesetz reserviert für den Bundespräsidenten eine größtenteils repräsentative Aufgabe. Nun kommt es aber auf den amtierenden Bundespräsidenten, also auf Frank-Walter Steinmeier (SPD) an, in einer wichtigen politischen Situation zu entscheiden. Es liegt in seiner Hand, ob Deutschland eine Minderheitsregierung bekommt oder die Bürger neu wählen. Nur wenn sich seine Partei, die SPD, doch noch dazu durchringt, in eine Große Koalition einzutreten, würde der Präsident wieder in den Hintergrund treten.

In Artikel 63 regelt das Grundgesetz, wie der Kanzler oder die Kanzlerin gewählt wird. Auf Vorschlag des Bundespräsidenten stellt sich ein Kandidat oder eine Kandidatin dem Votum der Abgeordneten. Derzeit ist es noch am wahrscheinlichsten, dass das Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) wäre. Das Procedere sieht vor, dass Merkel zwei Abstimmungen über sich ergehen lassen müsste, in denen sie keine absolute Mehrheit erhält. Dazwischen liegt eine Frist von 14 Tagen. In einem dritten Wahlgang könnte sie mit der einfachen Mehrheit zur Regierungschefin gewählt werden. Der Bundespräsident entscheidet danach, ob ihm diese Regierung als stabil genug erscheint oder er Neuwahlen ausruft.

In der Minderheitsregierung verfügt der Kanzler oder die Kanzlerin über die selben Rechte wie in einer Mehrheitsregierung. Er oder sie ist kein Regierungschef minderen Rechts, besitzt gleichermaßen die Richtlinienkompetenz.

Dennoch ist die Macht einer Minderheitsregierung sehr viel beschränkter, weil sich das Kabinett nicht auf eine sichere Mehrheit im Bundestag stützen kann. Das hätte zum Beispiel Auswirkungen auf die Durchsetzung von Gesetzesinitiativen im Bundestag und bei besonderen parlamentarischen Zustimmungserfordernissen, zum Beispiel beim Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland. Hier könnten sich Schwierigkeiten ergeben, da das Grundgesetz Mehrheitserfordernisse formuliert, an denen eine Minderheitsregierung scheitern könnte.

Eine Minderheitsregierung ist in der Geschichte der Bundesrepublik nach dem Kriege zwei Mal nur eine kurzfristige Übergangslösung in Amt und Würden gewesen. Das Regieren in stabilen Verhältnissen war eine der zentralen Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik.

November 20, 2017

