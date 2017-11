Die europäischen Aktienmärkte haben den heutigen Handelstag tiefer eröffnet, der DAX® (DE30 in der xStation 5) gehört zu den größten Verlierern DAX® verlor deutlich an Wert, es gelang ihm aber, die wichtige Unterstützungszone zu verteidigen RWE-Aktie (RWE.DE) legt dank ermutigender Äußerungen von Goldman Sachs um 4% zu

Zusammenfassung:Der deutsche Aktienmarkt eröffnete in der neuen Woche deutlich tiefer, da es Merkel am Wochenende nicht gelang, eine neue Regierung zu bilden. Nach der Annahme, dass eine erneute Koalition mit der SPD sehr unwahrscheinlich ist, könnte der deutsche Bundespräsident Anfang nächsten Jahres eine Neuwahl veranlassen. Dieses Szenario könnte den Euro zumindest kurzfristig unter Druck setzen, da dies eine anhaltende Unsicherheit in der größten europäischen Wirtschaft bedeuten würde. Obwohl die gemeinsame Währung nach den Koalitionsverhandlungen etwas an Wert verlor, ist es unwahrscheinlich, dass die europäische Wirtschaft längerfristig erheblich darunter leiden könnte.

Der DAX® verlor bei der Eröffnung an Wert, konnte einen Teil seiner Verluste aber wieder ausgleichen. Quelle: xStation 5 Für Bullen sieht die charttechnische Perspektive nicht besonders vielversprechend aus. Der deutsche Index ist aufgrund eines Fiaskos in der deutschen Politik zurückgegangen, der ...

