BERLIN (Dow Jones)--Bei Neuwahlen würde das Spitzenduo der Grünen, Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, wieder in den Wahlkampf ziehen. Das erklärten sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag nach Platzen der Jamaika-Verhandlungen. "Erstmal spricht nichts dagegen, dass man etwas, was sehr erfolgreich läuft, nicht ändert", sagte Özdemir in Berlin.

Er und Göring-Eckardt gehen davon aus, dass Neuwahlen nun die wahrscheinlichste Option sind und es nicht zur Bildung einer Minderheitenregierung kommt. Es komme jetzt darauf an, so Özdemir, sehr schnell in die Wahlkampfformation zu finden. "Es wird ein sehr, sehr kurzer Wahlkampf", ergänzte der Parteichef. Deshalb sieht er auch keinen Bedarf an der Änderung des "erfolgreichen" Wahlprogramms.

Die beiden Spitzenleute gaben erneut der FDP die Schuld am Platzen der Sondierungen. Der Eindruck habe in den vergangenen vier Wochen immer wieder durchgeschimmert, dass die Liberalen die Bildung eines Jamaika-Bündnisses nicht wirklich wollten. "Es ist erstaunlich, dass am Sonntagabend weniger ging als am Sonntagmorgen. Es kann sein, dass es einen deutlichen Plan B gab", sagte Göring-Eckardt.

November 20, 2017

