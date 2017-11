Baden-Baden (ots) -



"Bach! Auch du kannst singen - Ein Lied verbindet Generationen" läuft am Sonntag, 26. November, 14:30 Uhr im SWR Fernsehen / weitere Folgen am 3. und 10.12., 14:30 Uhr



Patrick Bach weiß: Singen hält jung und verbindet - auch über die Generationen hinweg. Doch kann Musik auch die Bewohner eines Pflegeheims und die Anwohner zusammenbringen? Auf jeden Fall ist er sich sicher: "Jeder Mensch kann singen!", deshalb macht er es sich zur Aufgabe, die unterschiedlichen Stimmen in kurzer Zeit zu einem Chor zu vereinen und mit ihnen ein Abschlusskonzert zu organisieren. Die zweite von vier neuen Folgen "Bach! Auch du kannst singen - Ein Lied verbindet Generationen" ist am Sonntag, 26. November 2017, 14:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.



Musik vereint Dorf und Pflegeheim



Im Pflegeheim "Glück im Winkel" in Neunkirchen trifft Patrick auf Senioren, Pfleger und Familien. Worin besteht das Leben und Arbeiten in einem Pflegeheim? Welche Geschichten haben die Menschen dort? Viele Bewohner bekommen nur selten Besuch. Dabei leben viele Familien mit Kindern in der Neubausiedlung direkt vor der Tür. Mit dem jüngsten Pflegeheimleiter Deutschlands wagt er ein Experiment: In nur fünf Tagen will er die gefühlte Grenze zwischen Dorf und Pflegeheim überwinden - mit Musik! Er lernt rüstige Rentner kennen, die ihm ihre Lebensgeschichten erzählen und trifft die Eltern einer 26 Jahre alten Patientin, die seit sechs Jahren im Wachkoma liegt. Patrick setzt alle Hebel in Bewegung, um sein Projekt zum Erfolg zu führen. Er verteilt Flugblätter im Supermarkt, trifft den Bürgermeister, singt mit Kindergartenkindern und macht bei der Elterngeneration Werbung auf dem Sportplatz. Am Ende versammelt sich das Dorf vor dem Pflegeheim und singt zusammen mit den alten und kranken Bewohnern einen Hit aus den 60er-Jahren. Am Ende ist die Mission geglückt: Das Projekt verbindet Generationen und baut Brücken! "Bach! Auch du kannst singen" ist eine Produktion von kurhaus production im Auftrag des SWR.



Sendungen im SWR Fernsehen:



Teil 2: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Lied verbindet Generationen" am 26.11.17, 14:30 Uhr Teil 3: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Schwarzwaldmedley" am 3.12.17, 14:30 Uhr Teil 4: "Bach! Auch du kannst singen - Ein Chor für das Leben" am 10.12.17, 14:30 Uhr



