20:15 Uhr Brennpunkt: Aus für Jamaika - wer wird uns regieren? Moderation: Tina Hassel Keine Einigung auf Jamaika: Zwei Monate nach der Bundestagswahl sind die Sondierungsverhandlungen heute Nacht abschließend gescheitert. Das Erste sendet dazu einen 30-minütigen "Brennpunkt". In dieser Sendung wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ausführlich zum Scheitern der Verhandlungen äußern. Wer hat Schuld? Was bedeutet das Ende der Verhandlungen für die Bundeskanzlerin? Und wie geht es nach dem Aus für Jamaika weiter? Die Sondersendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio analysiert Ursachen und zeigt mögliche Zukunftsszenarien. Moderiert wird der Brennpunkt von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Sie spricht außerdem mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz und anderen Politikern. Darüber hinaus bildet eine Blitzumfrage von Infratest dimap die Stimmung der Bevölkerung ab. Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de



20:45 Uhr hart aber fair Das Thema: Die Gescheiterten - Wer kann uns jetzt regieren? Moderation: Frank Plasberg Die Gäste werden im Laufe des Tages bekanntgegeben. Pressekontakt: Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste, Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.de



Die Sendung "Boris Becker - Der Spieler" (SWR) wird um 22:15 Uhr ausgestrahlt. "Geheimnisvolle Orte" entfällt und wird zu einem späteren Zeitpunkt gesendet.



