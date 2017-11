Der US-Aktienmarkt und Bitcoin weisen auf den ersten Blick interessante Parallelen auf: Viele Marktteilnehmer hofften in den vergangenen Monaten vergeblich auf einen größeren und längeren Rücksetzer, um günstiger einsteigen zu können. Doch während bei den Dividendenwerten die Dynamik langsam nachlässt, hält der Boom am Bitcoin-Markt unverändert an. Im September überraschte der DAX mit seiner kräftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...