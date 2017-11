Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. erhält Lizenz von Health Canada für eingekapseltes Cannabis-Öl

DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Marktbericht/Produkteinführung Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. erhält Lizenz von Health Canada für eingekapseltes Cannabis-Öl 20.11.2017 / 15:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Maricann Group Inc. erhält Lizenz von Health Canada für eingekapseltes Cannabis-Öl

Kapseln rechtzeitig fertig für Lieferung an gemeinsame Apotheken-Initiative im Q1 2018

TORONTO, Ontario, 20. November 2017 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB: MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen") hat durch ihre sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft, Maricann Inc., die Produktion von eingekapselten Cannabis-Öl nach Erhalt ihrer Produktionslizenz von Health Canada am 17. November 2017 begonnen. Maricann erwartet, dass die Patienten vorbehaltlich der Vergabe der notwendigen Verkaufslizenz durch Health Canada die Ölkapseln im Q1 2018 (erstes Quartal 2018) bestellen können.

Maricanns Kapseln sind eine kritische Innovation im Bereich der medizinischen Cannabis-Therapie, da sie die Arznei in einer Dosierungsform verabreichen, die in der Pharmabranche verbreitet verwendet wird. Sie bieten eine präzise Dosierung in jeder Kapsel, verbessern die Einnahmebefolgung durch den Patienten und werden zur Unterstützung der therapeutischen Wirksamkeit konzipiert. Alle natürlichen Cannabis-Extrakte werden in einem veganen Kapselformat verabreicht, anfänglich in vier Produkten: 15mg und 25mg Cannabidiol-Kapseln und 5mg und 10mg THC-Kapseln, was den Ärzten und Patienten eine einfachere Kontrolle der Dosierung und Wahl der von ihnen bevorzugten Cannabinoid-Therapie ermöglicht. Gleichzeitig wird Maricann mit der Produktion ihrer exklusiven und patentierten VesiSorb-Technologie in Kapselform beginnen. VesiSorb ist zugelassen von Health Canada, der US Food and Drug Administration und der European Medicines Agency für die Verabreichung anderer lipophiler (fettlösliche pharmazeutische und nutrazeutische Rezepturen). Die Anwendung von VesiSorb ist nicht auf Kapseln beschränkt. Sie umfasst die gesamten Produktkategorien der einnehmbaren Arzneimittel einschließlich Kapseln, Nahrungsmittel und funktionelle Getränke. Siehe den VesiSorb-Unterschied im folgenden Link: VesiSorb

"Ärzte und Patienten verstehen dosierte Kapseln, sie sind Teil des täglichen Lebens. Für Leute, die neu im Umgang mit Cannabis sind, ist Vaporisieren und Rauchen etwas sehr ungewohntes. Wir sind deshalb der Auffassung, dass das Angebot einer Behandlungsoption in einem ihnen verständlichen Verabreichungsformat überzeugend ist," sagte Ben Ward, CEO von Maricann. "Medizinische Cannabinoide haben anekdotisch therapeutische Vorteile für ein breites Spektrum von Symptomen demonstriert. Cannabinoide sind jedoch in Wasser beinahe unlöslich. Ihre schlechte Löslichkeit und geringe Auflösungsrate in den wässrigen gastrointestinalen Flüssigkeiten und ein schneller Leberstoffwechsel führen zu einer niedrigen und unvorhersehbaren oralen Bioverfügbarkeit von Cannabinoid. Folglich benötigen Cannabinoide höhere Dosierungen, um die therapeutischen Plasmakonzentrationen zu erreichen, besonders wenn eingenommen. Bei Maricann konzentrieren wir uns auf Rezepturen, die die Komponenten der Cannabis-Pflanze tatsächlich verstärken."

Maricann bietet in der Tat eine Differenzierung durch unsere vollständige Akquisition der globalen Rechte für die VesiSorb-Technologie für Phyto-Cannabinoide (siehe Pressemitteilung vom 22. August 2017). VesisSorb ist eine patentrechtlich geschützte nanokolloidale Arzneimittelverabreichungstechnologie auf Lipidbasis, die standardisierte Profile von vollständigen Pflanzenextrakten in bequemen Mikroliterdosierungen mit gesteigerter Bioverfügbarkeit, Bioaktivität und therapeutischem Potenzial liefern. Dies ist ein großer Fortschritt im Bereich der lipophilen Arzneimittelverabreichungstechnologie.

Über Maricann Group Inc.

Maricann, die bundesstaatliche Lizenzen zum Anbau, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb von Cannabis in Kanada besitzen, erweitert schnell ihre kanadische Produktion. Das in Norfolk County, Ontario, ansässige Unternehmen zielt darauf, seine Jahresproduktion von getrockneten Blüten bis zum zweiten Quartal 2018 um 22.245kg zu erhöhen. Maricann konzentriert sich auf eine Kapazitätserweiterung in einem in der Tat differenzierten Produktangebot zur Unterstützung ihrer jüngst angekündigten gemeinsamen Apotheken-Initiative und der zukünftigen globalen Exportmöglichkeiten.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Benjamin Ward - CEO Tel: 289-288-6280 Investor Relations: ir@maricann.ca Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

20.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

630971 20.11.2017

ISIN CA5667241007

AXC0184 2017-11-20/15:09