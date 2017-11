Wien - Die positive Entwicklung der Finanzmärkte fand bei der diesjährigen Verleihung des Österreichischen Dachfonds Award 2017 ihren Widerhall, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bereits zum 17. Mal zeichnete das "Geld-Magazin" jene Fondsmanager aus, die herausragende Leistungen erbrachten. Die Erste Bank- und Sparkassen-Gruppe konnte heuer mit 16 Dachfonds Awards die meisten Auszeichnungen an Land ziehen. Gleich vier Fonds stachen dabei als Sieger in der jeweiligen Anlagekategorie heraus.

