BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat auch nach dem Abbruch der Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis einer großen Koalition eine Absage erteilt. "Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September für den Eintritt in eine große Koalition nicht zu Verfügung", sagte Parteichef Martin Schulz nach Beratungen seiner Partei in Berlin. "Wir scheuen Neuwahlen nicht, im Gegenteil, wir halten sie auch für richtig", betonte Schulz. Die SPD strebe danach eine Regierung an, die vor allem sozialdemokratisch geprägt sei. Es sei wichtig, dass die Bürger die Situation "neu bewerten" könnten.

Schulz schloss eine Beteiligung seiner Partei an einer großen Koalition auch für den Fall aus, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zurückzieht. Zur Begründung erinnerte er an die Wahlniederlage Ende September. "Eine deutlichere Absage an dieses Regierungsbündnis kann es durch die Wählerinnen u6nd Wähler nicht geben." Nachdem die Jamaika-Parteien mit der Bildung einer Koalition gescheitert sind, "geht dieses Mandat nicht an Parteigremien zurück, sondern an die Wählerinnen und Wähler". Merkel "und niemand sonst" habe einen Wählerauftrag bekommen.

Ob er im Falle von Neuwahlen erneut als Kanzlerkandidat antrete, wollte Schulz nicht sagen. Er wolle "zum gegebenen Zeitpunkt" von seinem Vorschlagsrecht für die Kanzlerkandidatur Gebrauch machen, kündigte der SPD-Vorsitzende an. Am Mittwoch werde er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Bundeskanzlerin Merkel habe ihn noch nicht kontaktiert. Einem Gesprächswunsch, erst recht des Bundespräsidenten, verweigere er sich nicht, aber Ziel sei, dass die Bürger und nicht Parteigremien entschieden.

