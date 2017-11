In Regensburg ist am Montagmittag ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Lkw ums Leben gekommen. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Der 48-jährige Fahrer des Sattelzuges bog nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts ab und stoß dabei mit dem Radfahrer zusammen. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, so die Beamten. Die Identität des Toten war noch nicht zweifelsfrei geklärt.