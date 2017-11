ROUNDUP: VW setzt sich höhere Ziele - Börse applaudiert

WOLFSBURG - Volkswagen setzt sich trotz der hohen Kosten der Abgasmanipulationen und des teuren Ausbaus der Elektromobilität ehrgeizigere Finanzziele. Mehr Umsatz und Gewinn und einen starken Auftritt bei der E-Mobilität sollen die Strategie bis 2025 bestimmen. Vor dem Wochenende hatte VW zusätzliche Milliarden-Investitionen angekündigt,um Tesla & Co die Stirn zu bieten. Heute gab es nun die dazugehörigen Finanzziele für die Investoren.

Post-Chef plädiert für Bündelung der Paketzustellung in den Städten

DÜSSELDORF - Im Kampf gegen einen Verkehrsinfarkt in den Städten plädiert Post-Chef Frank Appel dafür, die Bündelung der innenstädtischen Paketzustellung bei einem Unternehmen zu testen. "Es wäre ein erster guter Schritt, wenn eine Stadt per Ausschreibung einen Anbieter bestimmt, der tatsächlich eine ganze Stadt bedient", sagte Appel dem "Handelsblatt" (Montag). Wenn es dadurch gelinge, die Stausituation zu entspannen, würden wahrscheinlich andere Kommunen folgen. "Einer muss anfangen", meinte der Manager. Doch bisher habe keine Stadt in Deutschland dazu den Mut gehabt.

Handel erwartet Milliardenumsätze durch Black Friday und Cyber Monday

BERLIN - Durch zahlreiche Rabattaktionen rund um das kommende Wochenende erwartet der deutsche Einzelhandel zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe. Anlass sind der Black Friday am 24. November und der Cyber Monday am 27. November, wie der Handelsverband Deutschland am Montag berichtete.

Halbleiterkonzerne Marvell Technology und Cavium wollen verschmelzen

SANTA CLARA - Der Chiphersteller Marvell Technology will den Konkurrenten Cavium übernehmen. Cavium-Aktionäre sollen für jedes ihrer Papiere 40 Dollar in bar erhalten sowie Aktien von Marvell, wie der Konzern am Montag mitteilte. Dadurch habe die Offerte einen Wert von 6 Milliarden Dollar. Von den Verwaltungsräten beider Konzerne gab es bereits grünes Licht für das Vorhaben.

Schlecker-Verteidigung hält Forderung nach Haftstrafe für überzogen

STUTTGART - Die Verteidiger von Ex-Drogeriemarktkönig Anton Schlecker halten die Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer Gefängnisstrafe für ihren Mandanten für überzogen. Anwalt Norbert Scharf sprach am Montag in seinem Plädoyer im Bankrottprozess gegen Schlecker in Stuttgart von einem minder schweren Fall, empfahl dem Gericht selbst aber kein konkretes Strafmaß für den 73-Jährigen.

Hotel-Hochzeit in Spanien: Barcelo will NH Hotel Group übernehmen

MADIRD - Der Hotel- und Touristikkonzern Grupo Barcelo will den größten Hotelbetreiber Spaniens schmieden. Wie die ebenfalls in Spanien ansässige NH Hotel Group am Montag bekannt gab, hat sie ein unaufgefordertes und nicht bindendes Angebot von Barcelo erhalten. Barcelo strebe eine Fusion beider Firmen an und wolle im Anschluss 60 Prozent an dem verschmolzenen Unternehmen halten. Über finanzielle Details wurden keine Angaben gemacht. NH teilte aber mit, der erst vor kurzem vorgestellte Strategieplan für ein weiteres Wachstum des Unternehmens sei weiterhin gültig.

Doppeldeckerbusse in London fahren mit Biodiesel aus Kaffeesatz

LONDON - Einige der berühmten Doppeldeckerbusse in London sollen künftig mit aus Kaffeesatz hergestelltem Biodiesel fahren. Das teilte der Energiekonzern Shell mit. Mithilfe von Shell hat demnach das britische Technologieunternehmen Bio-Bean einen Kraftstoff namens B20 entwickelt, von dem ein Teil aus Kaffeesatz gewonnen wird. Für die Herstellung sammelte Bio-Bean große Mengen an Kaffeesatz von Café-Ketten in der britischen Hauptstadt ein und verarbeitete sie zu Kaffee-Öl. Von Montag an sollen nun Busse den neuen umweltfreundlichen Sprit tanken. Sie müssten dafür nicht umgerüstet werden, hieß es in der Shell-Mitteilung.

ROUNDUP: Intendant Stefan Raue ist für Kostenausgleich beim Rundfunkbeitrag

BERLIN - Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue plädiert für eine moderate Erhöhung des Rundfunkbeitrags, die steigende Kosten ausgleicht. "Der Beitrag ist seit 2009 nicht erhöht worden, 2015 gab es eine Absenkung", sagte Raue der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn wir von einer Steigerung von rund zwei Prozent pro Jahr ausgehen, bei Sachkosten, Honoraren und Gehältern, dann kann man sich schnell ausrechnen, wie viel einem weniger zur Verfügung steht, wenn die Kostensteigerung nicht ausgeglichen wird."

Studien: Luft für deutsche Lebensversicherer dünner - Erträge reichen oft nicht

FRANKFURT/KÖLN - Für deutsche Lebensversicherer wird die Luft zwei Studien zufolge immer dünner. Bei 30 der insgesamt 84 Unternehmen der Branche reichten die Erträge aus Kapitalanlagen im vergangenen Jahr nicht aus, um die Garantiezinsen und die vorgeschriebene Reserve zu decken, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Lebensversicherungs-Aufkäufers Policen Direkt hervorgeht. Die Versicherer müssten sich daher aus anderen Ertragsquellen wie sinkenden Verwaltungskosten sowie Risikogewinnen bedienen, die dann zu großen Teilen den Kunden zugute kommen. Grund für die Probleme sind die anhaltenden Niedrigzinsen - und die hohen Garantien für alte Verträge.

Mercedes-Benz stellt Transporter-Flotte auf E-Mobilität um

STUTTGART/BERLIN - Mercedes-Benz setzt für seine gewerblichen Transporter ab kommendem Jahr auf E-Mobilität. Ab Sommer 2018 soll als erstes Modell ein eVito verfügbar sein, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Weitere Baureihen sollen ab 2019 folgen. "Wir sind von der Notwendigkeit des elektrischen Antriebs in unseren Vans überzeugt, allen voran im innerstädtischen Bereich", sagte Volker Mornhinweg, Leiter der Vans-Sparte. Auf den elektrischen Vito soll 2019 der eSprinter folgen. Ziel sei es, von der Personenbeförderung bis zum Gütertransport komplett auf Elektroantrieb zu setzen.

ProSiebenSat.1-Chef Ebeling nimmt seinen Hut

MÜNCHEN - Der langjährige ProSiebenSat.1 -Chef Thomas Ebeling verlässt vorzeitig den Medienkonzern. Ebeling werde nach der Bilanzpressekonferenz am 22. Februar 2018 gehen, hierauf hätten sich der Manager und der Aufsichtsrat "einvernehmlich verständigt", teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Ebeling steht seit Anfang 2009 an der Spitze des Konzerns und hatte noch einen Vertrag bis Mitte 2019.

FT: Acht Großbanken verhandeln mit EU Devisenkartell-Vergleich

, UBS und zwei weitere Banken rüsten sich laut der "Financial Times" für die Vergleichsverhandlungen, die sie laut dem Blatt mehrere Milliarden Euro kosten dürften.

Weitere Meldungen -Novartis erhält EU-Zulassung für Tasigna für spezielle Form von Leukämie -Ulrich Silberbach zum neuen Chef des Beamtenbunds gewählt -Roche erreicht in wichtigen Studien IMpower150 und HAVEN 3 Ziele -ROUNDUP/Studie: 40 000 Flüchtlinge nehmen bis 2020 Studium auf -Hertha BSC vermeldet Rekordumsatz von 112,3 Millionen Euro -Apple verschiebt Marktstart seines smarten Lautsprechers -22,8 Milliarden für Kernmarke VW - Ex-Vorstand kritisiert 'Geist' -Ex-Schlecker-Betriebsrätin: Wünsche mir 'aufrichtige Entschuldigung' -Air-Berlin-Insolvenz: Arbeitsagentur erwartet 4000 Meldungen -Rosneft liefert 60 Millionen Tonnen Öl an CEFC aus China -IG Metall droht Siemens mit Streik

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /oca

AXC0192 2017-11-20/15:20