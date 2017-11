Erfurt (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



seit 1997 steht Beutolomäus, der einzig wahre Geschenkesack des Weihnachtsmanns, für die Adventszeit bei KiKA. Als besonderes Präsent zum 20. Geburtstag des Senders verwandelt er sich in diesem Jahr in einen liebenswerten 3D-Helden, der sich in 24 Folgen auf die Suche nach einem neuen Weihnachtsmann begibt. Damit ist der Titelheld einer in Deutschland produzierten Realserie erstmals eine computeranimierte CGI-Figur.



KiKA und WunderWerk GmbH laden Sie herzlich ein zu einer Preview inklusive Presse- und Fototermin mit Protagonisten der Produktion wie Simon Böer (Darsteller des wahren Weihnachtsmanns), Constantin von Jascheroff (Stimme von Beutolomäus) und Björn Harras (Darsteller des Ruprechts) sowie Alex Schmidt (Regisseurin), Carsten Schulte (verantwortlicher KiKA-Redakteur) und Sunna Isenberg (Produzentin).



"Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann"



Preview mit Presse- und Fototermin



Samstag, 25. November 2017 um 14:00 Uhr im Kino "Hackesche Höfe",



Rosenthaler Str. 40 - 41, 10178 Berlin



Ab 14:00 Uhr haben Sie Gelegenheit, an einem Presse- und Fototermin teilzunehmen, die Preview beginnt um 14:30 Uhr. Auch Ihre Familie ist herzlich eingeladen, beim Kino-Erlebnis dabei zu sein.



Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, 22. November 2017, bei der Unternehmenskommunikation des Kinderkanals von ARD und ZDF per Antwort-Formular an kika-presse@kika.de zurück. Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Ihre



Unternehmenskommunikation



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de