Mulfingen (pts027/20.11.2017/15:00) - Weltweit leiden etwa 2 Prozent der Frauen und 4 Prozent der Männer beim Schlafen unter der Atemstörung obstruktive Schlafapnoe (OSA); Abhilfe schafft eine Hilfsbeatmung. Über eine Atemmaske wird der Lunge des Schläfers regelmäßig ausreichend Luft und damit Sauerstoff zugeführt. Um den nötigen Luftdruck aufzubauen, hat ebm-papst nun einen neuen, an die besonderen Anforderungen der Medizintechnik angepassten Radiallüfter entwickelt. Der als 12- und 24-V-Variante erhältliche RV-45-Lüfter (Bild 1) mit 40 W Leistung punktet mit kleinem Bauraum von 64 x 64 x 55 mm, hoher Dynamik beim Druckaufbau und einem geringen Betriebsgeräusch von nur 43,5 dB(A). Dabei arbeitet er sehr effizient und liefert bis zu 540 l/min Luft oder Druckaufbau bis zu 5000 Pa. Alle luftführenden Kunststoffkomponenten sind aus biokompatiblen Kunststoffen und atemphysiologisch unbedenklich. Der Lüfter unterstützt die körpereigenen Atemreflexe durch gezielte Regelung von Förderdruck und Luftmenge. Er unterstützt sowohl CPAP: Continuous Positive Airway Pressure - also konstanter Überdruck - als auch APAP, die automatische Druckanpassung. Die Variante BIPAP bzw. BiLevel, also zwei unterschiedliche Drucklevel für den Ein- und Ausatemvorgang sind durch den neu entwickelten Motor, der eine Ansteuerung mit hoher Dynamik erlaubt, ebenfalls möglich. Aufgrund dieser Eigenschaften bietet sich diese laufruhige Gebläse auch für weitere technische Einsatzgebiete in der Industrie mit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Dynamik an, wie zum Beispiel Brennstoffzellen, Rauchmeldeanlagen, Verpackungsmaschinen und viele mehr. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst St. Georgen Ansprechpartner: Anja Nießner Tel.: +49 7724 81-1311 E-Mail: anja.niessner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171120027

