niiio finance group AG: Tausch von (Vermögens)-Werten mittels Blockchain - Beim Görlitzer Softwarehersteller niiio AG schon lange keine Zukunftsmusik mehr

DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Sonstiges niiio finance group AG: Tausch von (Vermögens)-Werten mittels Blockchain - Beim Görlitzer Softwarehersteller niiio AG schon lange keine Zukunftsmusik mehr 20.11.2017 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Tausch von (Vermögens)-Werten mittels Blockchain - Beim Görlitzer Softwarehersteller niiio AG schon lange keine Zukunftsmusik mehr

Görlitz, 20.11.2017. In Kooperation mit dem Digital Banking Strategen und Co-Autor von "The FinTechBook", Axel Apfelbacher, haben sich die niiio Mitarbeiter Marko Modsching, CTO für strategische Entwicklung, und Nathan Kummer, Senior Software Entwickler, sowie CEO Johann Horch intensiv mit dem Thema Tausch von Vermögensgütern mittels Blockchain-Technologie beschäftigt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse hat das Journal of Digital Banking, eine bedeutende internationale Fachzeitschrift, die sich hauptsächlich mit Fallstudien zu FinTech-Innovationen beschäftigt, kürzlich veröffentlicht.

In dem englischen Fachartikel "Using a blockchain-based approach to exchange (financial) assets" werden Konzepte und Ansätze zur Abwicklung von Prozessen beim Handel von Vermögensgegenständen wie z.B. dem Wertpapierhandel diskutiert und erläutert, wie diese durch Distributed Ledger-Technologie (DLT) optimiert werden können. Grundidee dabei ist, dass ein Trade letztlich als einfacher Tausch von Eigentums-IDs zweier Assets gesehen und organisiert wird.

Durch erfolgreiches Aktualisieren der Verbindung zwischen ID und Asset mittels DLT, ist die Eigentumsübertragung irreversibel und für andere Händler sichtbar, wodurch signalisiert wird, dass das Objekt nun jemand anderem zugewiesen ist. Der Artikel stellt digitale Assets in Verbindung mit Emittenten digitaler Assets als Einheiten vor, die eine solche Infrastruktur betreiben können. Zusätzlich wird ein angepasstes Transaktionsmodell als Swap-Einheit vorgestellt, um Handel zu ermöglichen, ohne dass eine Partei einen Vertrauensvorschuss erhält. Vor diesem Hintergrund werden verschiedene Blockchain-Architekturen und -Technologien diskutiert, mit denen das System möglicherweise arbeiten könnte.

Johann Horch, CEO niiio finance AG: "Mit der Hilfe von Axel Apfelbacher, der die aktuellen Entwicklungen der amerikanischen und europäischen FinTech-Szene genau kennt, ist es uns gelungen, erste Ergebnisse im Bereich Tausch-Transaktionen über Blockchain zu erzielen und auch zu Papier zu bringen". Horch weiter: "Wir bauen aktuell im gesamten Unternehmen unser Wissen, unsere Technologien und die Anwendungsmöglichkeiten rund um Blockchain kontinuierlich zu einer weiteren Kernkompetenz aus".

Über niiio finance group AG

Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede aus dem sächsischen Görlitz versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren.

Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits ca. 80 aktive Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots.

Mehr unter:

- Website niiio it-services GmbH: www.niiio.de - Produkt-Ansicht niiio Robo-Advisor: www.niiio.com - Website niiio finance group AG: www.niiio.finance - Website DSER GmbH: www.dser.de - Produkt-Portal Portfoliomanagementsystem munio: www.munio.de Kontakt: niiio finance group AG Johann Horch, Vorstand Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: johann.horch@niiio.finance

20.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE0006946106 WKN: 694610

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

630985 20.11.2017

ISIN DE0006946106

AXC0197 2017-11-20/15:30