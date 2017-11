CAPE TOWN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. ist bei einer Auftragsvergabe aus Cape Town für Elektrobusse aus China in das Visier von Aufsichtsbehörden geraten. Insgesamt geht es in einem ersten Schritt um die Lieferung von zehn Bussen von der chinesischen BYD Company für ein Pilotprojekt...

Den vollständigen Artikel lesen ...