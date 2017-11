Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-20 / 15:13 *Maricann Group - Lizenz zur Produktion von Cannabis Kapseln! - Übernahmeangebote bei Konkurrenten!* Die kanadische Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] steht heute in unserem Fokus. Das bereits in Kanada produzierende Unternehmen gibt mit heutiger News (LINK) [2] bekannt, dass es vom kanadischen Gesundheitsministerium die Lizenz für die Produktion von Cannabis Ölen in Kapselform erhalten hat. *Übernahmeangebote bei Cannabis Konkurrenten* Aktuell gibt es große Bewegungen in der kanadischen Cannabis-Branche zu verzeichnen. So hat die Cannimed Therapeutics (WKN: A2DJ3S) [3] ein Angebot zur vollständigen Übernahme der Newstrike Resources (WKN: A0MVHH) [4] abgegeben (LINK) [5]. Beide zusammen hätten einen Marktwert von aktuell ca. 570 Mio. CAD. Bereits einen Tag zuvor hat die Aurora Cannabis (WKN: A12GS7), [3] einer der größten kanadischen Cannabis Produzenten mit einem Marktwert von 1,8 Mrd. CAD, bereits ein Angebot zur Übernahme der Cannimed in Höhe von 582 Millionen CAD abgegeben (LINK) [6]. Hier bestätigt sich ein Trend, dass mit dem Näherrücken der Cannabis Legalisierung in Kanada, alle Produzenten mit einem weitaus größeren Marktpotential rechnen und sich durch Übernahmen kleinerer Produzenten mehr Marktanteile und Produktionskapazitäten sichern wollen. Auch die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] könnte hier durchaus interessant für die großen Produzenten werden. Gerade auch im Hinblick, dass die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] als bisher *einziger* kanadischer Produzent eine voll betriebsfähige Anlage in Deutschland vorweisen kann. Die Entscheidung zur Vergabe der deutschen Produktionslizenzen soll übrigens bereits im Januar 2018 getroffen werden! *Auslieferung der Kapseln an Kunden bereits im ersten Quartal 2018* Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] geht davon aus, die erste Lieferung der Cannabis Kapseln bereits im ersten Quartal 2018 bereitstellen zu können. Die Vorteile von einer Medikation mit Kapseln sind unter anderem eine gleichmäßige Dosierungsmöglichkeit der Kapseln, leichtere Handhabung für Patienten und Therapeuten und effizientere Therapiepläne. Alle Kapseln mit natürlichem Cannabis Extrakt werden zudem in veganen Kapseln ausgeliefert. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1] hat zudem das VesiSorb Verfahren patentiert. Mit diesem Verfahren wird die Löslichkeit des Cannabis Öls in organischen Produkten wie z.B. Wasser erheblich verbessert. So können zukünftig auch exakt dosierte Cannabis Produkte als Lebensmittel oder Getränk hergestellt werden. *CEO Ben Ward sagt zur neuen Kapselproduktion:* _"Ärzte und Patienten verstehen dosierte Kapseln, sie sind Teil des täglichen Lebens. Für Leute, die neu im Umgang mit Cannabis sind, ist Vaporisieren und Rauchen etwas sehr Ungewohntes. Wir sind deshalb der Auffassung, dass das Angebot einer Behandlungsoption in einem ihnen verständlichen Verabreichungsformat überzeugend ist."_ *Mit der Aufnahme der Cannabis Kapselproduktion und der bevorstehenden Lizenzvergabe in Deutschland macht die Maricann Group *(WKN A2DQR6) [1] *erneut einen großen Schritt nach vorne in ihrer Entwicklung. Durch diesen Schritt rückt Sie auch in den Fokus der großen kanadischen Cannabis Produzenten. Wir erwarten daher einen deutlichen Kursanstieg und spannende News für die kommenden Wochen!* 