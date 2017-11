Die "World of Trading 2017" hat am vergangenen Wochenende an der Frankfurter Messe ein umfangreiches Informationsangebot für Interessierte geboten. Der Aktionär TV war für Sie vor Ort und hat sich mit Jan De Schepper von Swissquote über die Fragen der Besucher unterhalten. Im Interview äußert er sich dazu, mit welchen Fragestellungen Besucher häufig an den Messestand kommen und welche Orientierung sie sich von den Ausstellern erwarten.